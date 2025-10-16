Haberler

Antalya'da Kaçakçılığa Geçit Yok: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Antalya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde silah, kaçak alkol, tütün ve elektronik sigaralar gibi çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde organize suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi. "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan yürütülen başka bir olayda ise 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 50 adet tabanca ve 100 adet şarjör ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında "5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan Kepez, Muratpaşa, Serik, Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen 13 ayrı operasyonda 26 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda kaçak 23 bin 820 adet makaron, 14 bin 884 litre içki, 2 bin 957 adet emtia, 699 paket sigara, 487 kilogram tütün, 370 adet elektronik sigara ile 59 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

