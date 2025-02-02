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Antalya'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 424 Litre Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 424 Litre Ele Geçirildi
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Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 424 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iş yeri ve deposuna düzenlenen operasyonda 424 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla Aksu ilçesinde bir iş yeri ve deposunda yapılan aramalarda 100 litre viski, 146 litre votka ve 178 litre rakı olmak üzere toplam 424 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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