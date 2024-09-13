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Antalya'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan baskında kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okul çevrelerinde tütün ve tek dal sigara satışına yönelik yapılan baskında çok miktarda kaçak tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, özellikle gençlerin kolaylıkla ulaşabileceği bölgelerde tütün ve tek dal sigara satışı yapan şüphelileri tespit etti. Operasyon kapsamında yapılan aramada bin 500 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 200 bin adet bandrolüz boş makaron ve 2 bin paket sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında; tütün ve tek dal sigara satış yapan A.A., S.E., E.A. ve C.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gazipaşa antalya 3-sayfa Güncel

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