Antalya'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 250 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gazipaşa'da düzenlediği operasyonda 250 kilo kaçak tütün ve 420 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde Gazipaşa ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yaptı. Yapılan aramada 250 kilogram kaçak tütün ve 420 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
