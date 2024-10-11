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Antalya'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 15 Gözaltı, 3 Tutuklama

Antalya'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 15 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. 15 kişiye adli işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı.

Antalya'nın üç ilçesinde kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, 15 kişiye adli işlem yapıldı, 3 kişi ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 667 bin 420 adet dolu/boş makaron, 19 bin 500 sigara sarma kağıdı, 2 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara, 910 adet puro, 670 elektronik sigara ve 665 adet cinsel içerikli hap/jel, 135 kilogram kıyılmış tütün, 110 kilogram nargile tütünü, 3 adet sigara basım makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 15 şahsa "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, 3 şahıs ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Muratpaşa Güvenlik antalya 3-sayfa Ekonomi Alanya Hukuk Kepez

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