Antalya'da Kaçak Tütün ve Elektronik Eşya Operasyonu

Antalya'da Kaçak Tütün ve Elektronik Eşya Operasyonu
Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, kaçak tütün ürünleri ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Operasyonda toplamda 2 bin 350 paket ısıtılmış tütün, 85 elektronik sigara ve 140 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Antalya'da jandarma ekiplerinin Kemer ilçesinde bir işyerinde gerçekleştirdikleri aramada çok sayıda kaçak tütün ürünü ve elektronik eşya ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçede bir işletmede arama gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla yapılan aramada, 2 bin 350 paket ısıtılmış tütün, 85 elektronik sigara, 140 paket bandrolsüz kaçak sigara, 281 faturasız elektronik malzeme ve 320 bandrolsüz puro ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
