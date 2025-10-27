Haberler

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Manavgat'ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir iş yerinde 980 paket kaçak sigara ve çeşitli tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerinde gerçekleştirdiği aramada çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla S.M. adlı kişiye ait işletmede arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 980 paket kaçak sigara, 140 elektronik sigara, 70 ısıtılmış tütün mamulü, 25 adet 50 gramlık kaçak kıyılmış tütün ve 260 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
