Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda çok miktarda kaçak sigara, ısıtılmış tütün mamulü, elektronik sigara ve elektronik cihaz ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara, tütün mamulü ve kaçak eşya sattığı tespit edilen bir İşletmede arama yapıldı. Aramalarda 140 paket kaçak sigara, 160 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 210 adet elektronik sigara, 78 adet 250 gramlık paketlerde kıyılmış kaçak tütün, 495 adet gümrük kaçağı eşya ve 90 adet cinsel içerikli jel ele geçirildi. Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA