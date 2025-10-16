Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 51 bin 960 adet makaron ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 5 milyon 51 bin 960 adet boş makaron, 15 kilogram kaçak tütün, 7 adet elektronik sigara likiti, 50 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. - ANTALYA