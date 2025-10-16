Haberler

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 51 bin 960 adet makaron, 15 kilogram kaçak tütün, 7 adet elektronik sigara likiti ve 50 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 51 bin 960 adet makaron ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 5 milyon 51 bin 960 adet boş makaron, 15 kilogram kaçak tütün, 7 adet elektronik sigara likiti, 50 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.