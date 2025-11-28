Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 480 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 480 bin adet doldurulmuş makaron ve 6 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde Kaçak Tütün ve Mamüllerine ilişkin yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 bin 500 paket kaçak sigara, 480 bin adet doldurulmuş makaron, 300 bin adet boş makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA