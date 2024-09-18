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Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonları: 15 Şahsa Adli İşlem

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonları: 15 Şahsa Adli İşlem
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Antalya'da emniyetin gerçekleştirdiği kaçak tütün operasyonlarında 225 bin 800 makaron, 72 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. 15 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da 5 ilçede emniyetin gerçekleştirdiği kaçak tütün operasyonlarında çok sayıda kaçak tütün ve mamulleri ele geçirilirken, 15 şahsa da adli işlem yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda, 225 bin 800 boş/dolu makaron, 72 kilogram kıyılmış tütün, 41 bin 854 sigara sarma kağıdı, 720 paket gümrük kaçağı sigara, 311 adet elektronik sigara, 289 adet güneş gözlüğü, 99 adet TAPDK bandrolü, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 15 şahsa "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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