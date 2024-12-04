Üye Girişi
Haberler
Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özel'e sert tepki: Bavulunu toplaması yakındır

Antalya'da Kaçak Silah ve Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama

Antalya'da Kaçak Silah ve Tefecilik Operasyonu: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da son bir haftada yapılan operasyonlarda kaçak silah ve tefecilik suçlarından 4 kişi tutuklandı. Ayrıca, ele geçirilen kaçak malzemeler arasında tabanca, içki, sigara ve makaronlar bulunuyor.

Antalya'da son 1 haftada yapılan çalışmalarda, kaçak silah ve tefecilik suçlarından yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda kaçak silah ve tefecilik suçlarından yakalanan 5 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 1 tabanca, 1 susturucu, 1 şarjör ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca uluslararası düzeyde aranan ve hakkında difüzyon kararı bulunan 1 şahıs yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kepez, Alanya ve Manavgat'ta yapılan operasyonlarda da 12 bin 560 adet kaçak içi doldurulmuş makaron, 3 bin 748 şişe kaçak içki, 821 paket kaçak sigara,348 adet kaçak elektronik sigara, 137 adet kaçak puro, 45 kg kaçak tütün, 5 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Wanda bu kez de Icardı'nin babasına sardı
img

Küçük kıza yaptığı rezillik, mide bulandırdı
img

Dünyaca ünlü gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.