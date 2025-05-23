Antalya'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Antalya'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 190 adet kaçak elektronik sigara ve 850 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 190 adet kaçak elektronik sigara ve 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 2 farklı işletmeye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince işletmelerde yapılan aramalarda 850 paket kaçak sigara, 190 adet kaçak elektronik sigara, 460 paket ısıtılmış tütün mamülü, 103 paket kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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