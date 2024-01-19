Antalya'da Kaçak Sigara Üretimi Yapan 2 Kişiye Adli İşlem

Antalya'da evlerinde kaçak sigara üreterek sattıkları tespit edilen 2 kişiye adli işlem gerçekleştirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 40 kilo tütün, 92 bin 200 makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda S.A. ve H.E. isimli şahısların ikamet ettikleri evlerde kaçak sigara üreterek satışını yaptıkları bilgisi alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 3 sigara sarma makinesi, 92 bin 200 makaron, 40 kilo tütün ve bin 500 sigara paketleme malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA