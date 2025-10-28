Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Antalya'da jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez'de belirlenen iki ayrı adrese baskın düzenleyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 1 adet kompresörlü sigara basma makinesi, 1 adet kompresör, 350 kilogram kıyılmış tütün, 30 bin 200 adet makaron ve 370 adet ambalajlı tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
