Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Güncelleme:
Antalya'da jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez'de belirlenen iki ayrı adrese baskın düzenleyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 1 adet kompresörlü sigara basma makinesi, 1 adet kompresör, 350 kilogram kıyılmış tütün, 30 bin 200 adet makaron ve 370 adet ambalajlı tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
