Antalya'da Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Makaron ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda binlerce bandrolsüz makaron, kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 104 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 37 bin 960 adet doldurulmuş makaron, 210 kilogram kaçak nargile tütünü, 298 adet elektronik sigara kiti, 48 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Manavgat, Kepez ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde toplam 3 şüpheli şahsın elektronik sigara ve kaçak sigara sattığının tespit edildi.

Şahısların işyerlerinde yapılan aramada; 104 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 37 bin 960 adet doldurulmuş makaron, 210 kilogram kaçak nargile tütünü, 298 adet elektronik sigara kiti, 48 Kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA