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Antalya'da Kaçak Güneş Gözlüğü Operasyonu: 5 Bin Adet Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Güneş Gözlüğü Operasyonu: 5 Bin Adet Ele Geçirildi
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Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurt dışından getirilen 5 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 bin adet farklı markalara ait kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir operasyona imza attı. Yapılan araştırmalar sonucunda, H.O.E. isimli bir şahsın yurt dışından gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın çeşitli markalara ait güneş gözlüklerini kaçak yollarla ülkeye getirdiği tespit edildi. Şahsın iş yeri ve deposunda gerçekleştirilen aramalarda, 5 bin adet farklı markalara ait kaçak güneş gözlüğü bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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