Antalya'da Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın işletmesinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik eşya malzemeleri ele geçirildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından A.O. isimli şahsın işletmesinde arama yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 50 adet kaçak cep telefonu, 800 adet ekran aksesuarı, 45 adet cep telefonu ekranı ve 532 adet gümrüksüz elektronik eşya ile akıllı saat ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelede azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. - ANTALYA