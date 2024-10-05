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Antalya'da Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir işletmede 50 cep telefonu, 800 ekran aksesuarı ve birçok gümrüksüz elektronik eşya ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir şahsın işletmesinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak elektronik eşya malzemeleri ele geçirildi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından A.O. isimli şahsın işletmesinde arama yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 50 adet kaçak cep telefonu, 800 adet ekran aksesuarı, 45 adet cep telefonu ekranı ve 532 adet gümrüksüz elektronik eşya ile akıllı saat ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelede azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kaçakçılık Teknoloji Güvenlik antalya Ekonomi 3-sayfa Hukuk Kaş

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