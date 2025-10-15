Haberler

Antalya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 14 Bin 884 Litre Ele Geçirildi

Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen operasyonda, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde toplam 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da polis ekiplerince Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu kaçak alkol üretimi ve dağıtımına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 2 iş yeri ile 2 araca düzenlenen operasyonlarda toplam 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
