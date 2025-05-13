PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Antalya'da Jet Ski ve Bot Çarpıştı: 20 Yaşındaki Genç Yaralandı

Antalya'da Jet Ski ve Bot Çarpıştı: 20 Yaşındaki Genç Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde jet ski ile botun çarpışması sonucu 20 yaşındaki Yahya Karakaya yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, Karakaya hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bot ile jet skinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki genç yaralandı.

Boğazkent Mahallesi'nde bir otelde su sporları görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Yahya Karakaya, sabah saatlerinde jet ski ile denize açıldı. Karakaya'nın ardından, arkadaşı da botla peşinden giderek görüntü almak istedi. Ancak denizde seyir halindeyken jet ski ile bot çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bot, jet ski üzerine çıktı. Bu sırada botun pervanesi Karakaya'ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya'daki bir hastanede tedavisi süren Karakaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.