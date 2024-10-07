Antalya'da JASAT'tan büyük operasyon: 79 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 24 saatte 79 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl arası hapis cezası bulanan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 8 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 12 şüpheli başta olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan toplam 79 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA