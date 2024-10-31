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Antalya'da JASAT Operasyonu: 137 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da JASAT Operasyonu: 137 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) aracılığıyla son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan toplam 137 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 137 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 8 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 19 şüpheli başta olmak üzere toplam 137 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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