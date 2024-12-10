Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz
Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular

Antalya'da JASAT ile 164 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da JASAT ile 164 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) son 72 saatte farklı suçlardan aranmakta olan toplam 164 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında ağır hapis cezası bulunan şüpheliler de yer alıyor.

Antalya'da Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 164 aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmalarında; farklı suçlardan aranmakta olan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 3 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 24 şüpheli başta olmak üzere toplam 164 şahıs yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Wanda'dan görülmemiş bir iş daha
img

İlk 40'ta 2 Türk takımı var
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ATALANTA REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Atalanta Real Madrid maçı nereden izlenir? Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.