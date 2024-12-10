Antalya'da JASAT ile 164 Aranan Şahıs Yakalandı
Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) son 72 saatte farklı suçlardan aranmakta olan toplam 164 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında ağır hapis cezası bulunan şüpheliler de yer alıyor.
Antalya'da Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 164 aranan şahıs yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmalarında; farklı suçlardan aranmakta olan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 3 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 24 şüpheli başta olmak üzere toplam 164 şahıs yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA