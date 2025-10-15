Antalya'da JASAT Ekiplerinden Başarılı Operasyon: 208 Aranan Kişi Yakalandı

Antalya'da JASAT ekipleri, son üç günde aranan 208 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyonlar gerçekleştirdi. Son üç günde gerçekleştirilen operasyonlarda; farklı suçlardan aranan, hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 22 şahıs ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 39 şahıs olmak üzere toplam 208 aranan kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA