Antalya'da jandarmadan kaçak ürünlere geçit yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 507 paket 50 gramlık tütün, 15 gram skunk uyuşturucu madde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 507 paket 50 gramlık tütün, 15 gram skunk uyuşturucu madde bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Manavgat'ta 3 şüpheli şahsın yurda sokulması yasak elektronik sigara, gümrük kaçağı sigara ve kaçak parfüm ticareti yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait araç, dükkan ve depolarda yapılan aramalarda; 3 bin 235 adet gümrük kaçağı parfüm, 492 adet elektronik sigara, 382 paket elektronik sigara likiti, 774 paket gümrük kaçağı sigara, 507 paket 50 gramlık tütün, 15 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA