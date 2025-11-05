Antalya'da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya'da jandarmanın yaptığı operasyonda çok miktarda kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılık olayları ile ilgili yürütülen çalışmalarda Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bir işletmede yapılan aramada 27 bin 500 adet makaron, 116 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA