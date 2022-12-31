Antalya'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Antalya'da jandarma ekipleri piyasa değeri 204 bin lirayı bulan kaçak tütün ve mamullerini ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habipler Mahallesi'nde kaçak sigara imal edilerek piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. M.A. ve H.E.Ş.'nin ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 40 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1 adet hava kompresörü, 40 bin adet boş makaron, 17 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 6 bin 600 adet sigara paketleme ambalajı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 204 bin lira olduğu belirtildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA