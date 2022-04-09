Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi

ANTALYA (İHA) - Antalya'da huzur ve güven uygulaması çerçevesinde denetim yapan jandarma ekipleri,9 bin 443 şahsı sorguladı, aranma kaydı bulunan 11 şüpheliyi yakaladı. 4 şahsa kumar oynamaktan 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye Huzur ve Güven Uygulamasında, jandarma belirli saat aralıklarında 425 personelin katılımı ile toplam 631 iş yeri kontrolü yaptı. Uygulamada 9 bin 443 şahıs sorgulanırken, aranma kaydı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen 1 işyerinde, 1 şüpheli hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Suçta kullanılan 500 TL'ye el konulurken 4 şahsa kumar oynamaktan 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi. 2 işyerine Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefetten 14 bin 562 TL idari parası cezası kesildi, toplam 21 bin 838 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA