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Antalya'da Jandarma Trafik Denetimlerinde 45 Ceza

Antalya'da Jandarma Trafik Denetimlerinde 45 Ceza
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Antalya'da yapılan toplu taşıma araçlarına yönelik jandarma denetimlerinde, kurallara uymayan 45 sürücü ve yolcuya idari para cezası uygulandı. Denetimlerde farklı trafik ihlalleri tespit edildi.

Antalya'da Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma araçlarına yönelik çalışmalarda, 45 sürücü ve yolcuya trafik idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından planlanan özel denetim kapsamında, Trafik Jandarması Timleri toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, emniyet kemeri kullanmayan 15 kişi, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 13 sürücü, kırmızı ışık ihlali yapan 7 sürücü, taşıma sınırının üzerinde yolcu taşıyan 5 sürücü, taksimetre kullanmayan 5 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 2 kişi ve korsan taşımacılık yapan 2 kişi tespit edildi. Toplamda 45 sürücü ve yolcuya trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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