Son dakika haberleri | Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Son 1 yılda yapılan operasyonlarda 2 bin 764 adet sikke, 3 adet heykel ve 5 adet tablo ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da jandarma ekipleri tarafından son 1 yıl içerisinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 764 adet sikke, 1 bin 355 adet (yüzük, kolye, mühür, takı muhtelif eser), 3 adet heykel ve 5 adet tablo ele geçirilerek müze müdürlüklerine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet olayları ile mücadele kapsamında, son bir yıl içerisinde 161 tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı olayına suçüstü müdahale edildi. Söz konusu olaylarda yakalanan 277 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

3 adet heykel ve 5 adet tablo ele geçirildi

Müdahale edilen; tarihi eser kaçakçılığı olaylarında toplam 2 bin 764 adet sikke, bin 355 adet yüzük, kolye, mühür, takı muhtelif eser, 3 adet heykel ve 5 adet tablo ele geçirilerek müze müdürlüklerine teslim edildi.

Ayrıca izinsiz kazı olaylarında kullanıldığı tespit edilen, 5 adet iş makinesi, 3 adet kamyonet, 18 adet jeneratör, 24 adet dedektör, 6 adet elektronik define arama cihazı, çok miktarda patlayıcı madde (barut, dinamit vb.), muhtelif inşaat ve kazı malzemeleri ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı olaylarının önüne geçmek maksadıyla çıkarılan devriyeler, fotokapanlar ve hava araçları ile SİT alanlarının kontrolüne ve tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye kararlıkla devam ettiği belirtildi.