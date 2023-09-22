Antalya'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 570 adet ekstacy uyuşturucu hap ile yarım kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 570 adet ekstacy uyuşturucu hap ile yarım kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde şüpheli bir şahsın uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği bilgisini aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 2 bin 570 adet Ekstacy uyuşturucu hap ve 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA