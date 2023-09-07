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Antalya'da Jandarma Operasyonunda 3 Bin Kullanımlık Bonzai ve 20 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, durdurulan iki araçta yapılan aramada 3 bin kullanımlık bonzai ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin kullanımlık bonzai ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüpheli iki araçtaki 4 kişinin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 3 bin kullanımlık bonzai ve 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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