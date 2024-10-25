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Antalya'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma, 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon sonucunda 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da jandarma tarafından 15 adrese yapılan iş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı/Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serik ilçesindeki 15 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 481 adet dolu fişek, 25 adet şarjör, 1,4 gram metamfetamin, 1 adet döner bıçağı, 2 adet kasatura ile muhtelif miktarda tabanca parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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