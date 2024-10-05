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Antalya'da Jandarma Dedektifleri Son 24 Saatte 74 Şahısı Yakaladı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri Son 24 Saatte 74 Şahısı Yakaladı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, farklı suçlardan aranan 74 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. JASAT, suç oranlarının azaltılması amacıyla titiz çalışmalar yürüttü.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 24 saatte 74 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları titiz çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranmakta olan 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 13 şüpheli başta olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan toplam 74 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma antalya JASAT

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