Antalya'da Jandarma Dedektifleri 215 Aranan Şahsı Yakaladı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 215 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışma yaptı. Farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 9 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 43 şüpheli başta olmak üzere toplam 215 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA