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Antalya'da Jandarma 48 Saatte 204 Aranan Şahsı Yakaladı

Antalya'da Jandarma 48 Saatte 204 Aranan Şahsı Yakaladı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, son 48 saatte çeşitli suçlardan aranan 204 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Ekipler, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile birlikte toplamda çok sayıda suçluya ulaştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri son 48 saatte 204 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Antalya'da 48 saatte farklı suçlardan aranan toplan 204 şüpheliyi yakaladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 36 şüpheli ve ifade vermek üzere hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheli olmak üzere toplam 204 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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