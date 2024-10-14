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Antalya'da Jandarma 173 Aranan Şahısı Yakaladı

Antalya'da Jandarma 173 Aranan Şahısı Yakaladı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, son 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan toplam 173 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalananlar arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılmış şüpheliler de yer alıyor.

Antalya'da Jandarma ekipleri tarafından son 72 saatte 173 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 6 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 şüpheli başta olmak üzere toplam 173 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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