Antalya'da İzolasyon Çalışması Sırasında Balkon Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

İzolasyon çalışması yapan işçinin üzerine balkon çöktü: 1 ölü

Zemin katta altı kazılan balkon çöktü, yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti

Apartmandaki izolasyon çalışmaları sırasında toprak zeminin kazılması sonucu işçinin üzerine balkon çöktü

Kardeşi, ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın etrafında izolasyon çalışması sırasında altındaki toprak zemini kazılan balkon, yabancı uyruklu işçinin üzerine çöktü. Kazada işçi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 14.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2176 Sokak üzerindeki bir sitede yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, apartman etrafında su baskınlarına önlem amacıyla 2 gündür devam eden kazı ve izolasyon çalışmaları esnasında, zemin kattaki dairenin balkon kısmı bir anda çöktü. Bu sırada çalışma yapan yabancı uyruklu işçi Mahmut Abid(41), çöken beton balkonun altında kaldı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Mahmut Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döktü

Olay sonrası hayatını kaybeden işçinin kardeşi Halil Abid ve diğer mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Abid'in kardeşi uzun süre ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döktü

Mahmut Abid'in cansız bedeni, savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonras1ı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılıp Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.