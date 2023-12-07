Antalya'da İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesiyle Yangın Söndürüldü

Antalya'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki alev alev yanan daire, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye erinin aracın üzerine çıkıp merdiven yardımı olmadan alevlere müdahalesi ise yangının diğer dairelere sıçramasını önledi.

Alev alev yanan daire, itfaiye erinin pratik ve hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında, yanan dairede hasara neden oldu

ANTALYA - Antalya'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki alev alev yanan daire, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangına ilk müdahale eden itfaiye erinin aracın üzerine çıkıp merdiven yardımı olmadan alevlere müdahalesi ise yangının diğer dairelere sıçramasını önledi.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1049 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen daireden alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Pratik ve hızlı müdahale

Yangın bölgesine gelen ilk itfaiye ekibinden bir erin hızı ise dikkat çekti. İtfaiye eri aracın park edilmesinin ardından gerekli müdahale için hazırlığını kısa sürede tamamlayıp aracının üzerine çıktı. Ardından çevredeki vatandaşlardan hazır olan hortumu isteyip alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye erinin bu müdahalesi yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Yangın nedeniyle diğer binadaki vatandaşlar da sokağa çıkıp çalışmaları izledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.