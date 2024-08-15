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Antalya'da İşyeri Yangınında Büyük Panik

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, çevre esnafa korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da gökyüzünü siyah dumanların kapladığı işyeri yangında yükselen alevler çevre esnafa korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi 3189 Sokak üzerinde bulunan ve izolasyon malzemeleri üretimi yapan bir işletmede meydana geldi. İşletme sahibinin şehir dışında olması nedeniyle kapalı olan işletmeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, işyerinin yakınındaki diğer işletmelerde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın yakın işletmelere sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Kısa sürede müdahale edildi

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, olayı haber alan işletme sahibinin eşi polis ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Alevlere ilk müdahalede bulunan ve yangının kendi işletmesine sıçramaması için Rıfat Göktaş isimli vatandaş "Üst katta ofiste otururken lambalardan birden bir duman geldi. Dumanı görünce birden aşağıya koştuk. Bizim sekreter hanımında küçük çocuğu var. Onu daz alıp dışarı çıktık. Yan dükkandan alevlerin bizim dükkana geldiğini gördük. Yangın tüpü ile müdahale ettik ama, yeterli olmadı. Alevli bir şekilde yanıyordu. Bizim dükkanda ciddi bir zarar yok" dedi. Yangının söndürülmesinin ardından AFAD ekipleri her hangi bir kimyasal madde sızıntısına karşı işletmede ölçüm yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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