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Antalya'da İşyeri Kurşunlandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir işyeri sabah erken saatlerde otomatik silahla kurşunlandı. İşyerine isabet eden 16 kurşun nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. İşyeri sahibine ait başka bir işletmenin de daha önce kurşunlandığı belirlendi.

Antalya'da bir işyeri sabah erken saatlerde kurşunlandı. Etrafa saçılan kurşunlar nedeniyle yol savaş alanını andırırken, 16 kurşun isabet eden işyeri sahibine ait başka bir işletmenin de birkaç öyle önce kurşunlandığı öğrenildi.

Olay, sabah 06.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde motosiklet ile gelen bir kişinin işyeri önünde durarak otomatik silah ile işyerine kurşun yağdırdı. Görgün tanıklarının ifadesine göre motorlu şahıs saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldiği motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Etrafa saçılmış 16 kovan bulundu

Saldırı anında kurşunların isabet ettiği işletme ile çevredeki diğer işyerlerinin kapalı olması oluşabilecek bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri çevreye ve yola saçılmış çok sayıda boş kovan tespit etti. Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri 16 boş kovan tespit etti. Kurşunların isabet ettiği işyerinde ise büyük hasar meydana geldi. Öte yandan işletmenin sahibine ait yakın bir noktada bulunan başka bir işyerinin de yakın zamanda aralarında husumet bulunan yakınları tarafından kurşunlandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratpaşa Güvenlik antalya 3-sayfa Güncel Olay Suç

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