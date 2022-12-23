Antalya'da işten dönen genç evinde ölü bulundu Gençten geriye balkona astığı, üzerinde ismi yazılı olan satışını yaptığı ev yapımı ürünlerinin reklamı kaldı Antalya'da mesai sonrası işten dönen 31 yaşındaki genç adam, evinde kız kardeşi tarafından ölü halde bulundu.

Antalya'da işten dönen genç evinde ölü bulundu

Gençten geriye balkona astığı, üzerinde ismi yazılı olan satışını yaptığı ev yapımı ürünlerinin reklamı kaldı

ANTALYA - Antalya'da mesai sonrası işten dönen 31 yaşındaki genç adam, evinde kız kardeşi tarafından ölü halde bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili inceleme başlatıldı. Gençten geriye ise evinin balkonunda asılı ve üzerinde ismi ile telefon numarası yazılı, satışını yaptığı ev yapımı ürünlerinin reklamı kaldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2451 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşleriyle birlikte yaşayan Ziya Boy (31), çalıştığı işyerindeki mesaisi bitince evine geldi. Bir süre sonra ise kız kardeşlerinin birisi eve geldiğinde kardeşini oturma odasında hareketsiz bir şekilde buldu. Boy'un kardeşi çığlıklar içerisinde komşulardan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini duyan gencin kız kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ziya Boy'un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gençten geriye ise evinin balkonunda asılı ve üzerinde ismi ile telefon numarası yazılı, satışını yaptığı ev yapımı ürünlerinin reklamı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.