Antalya'da ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil hurdaya döndü

Antalya'da ışıklı kavşakta iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil hurdaya dönerken araçtaki 2 kişi ise kazayı yaralı atlattı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi ile Defterdarlık Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevda S. idaresindeki 07 APA 878 plakalı Ford marka otomobil ile Hüseyin G. idaresindeki 07 YH 695 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 07 YH 695 plakalı otomobil takla attı. Kazanın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle takla atan araçtakilerin yardımına çevrede bulanan vatandaşlar koştu.

Kazayı hafif yaralı atlattılar

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından takla atan araçtan çıkartılan Hüseyin G. ve ismi öğrenilemeyen yanındaki bir kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza sonrası çevreye saçılan eşyaları vatandaşlar topladı. Yaralıların kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi. - ANTALYA