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Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerler Yangınla Tutuştu

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Antalya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadı. Yangın sırasında patlamalar oldu ve olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı, muhabirliğe soyunan vatandaş kayıttan çıkmayıp 'itfaiyeyi arayın' dedi

Can kaybı ya da yaralananın yaşanmadığı yangında, konteynerdeki patlamaları da yorumladılar

ANTALYA - Antalya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler alev alev yandı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan yangında yaralanan işçi olmazken, cep telefonuyla o anları kaydeden bir vatandaş spikerliğe soyundu, olayı baştan sona kadar anlattı, kayıttan çıkmayıp çevredeki diğer vatandaşların itfaiyeyi aramasını söyledi.

Gökyüzünü kara dumanların kapladığı yangın Yeni Mahallede bulunan inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki diğer konteynerleri de sıçrarken bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında konteynerlerde bulunan elektronik eşyalar yanması sonucu zaman zaman patlamalar yaşandı. Şans eseri yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı yangında, bir kadının korkudan fenalık geçirdiği öğrenildi. Kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler soğutma çalışmaları devam ettirdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

"İtfaiyeye çağırdınız mı?"

Öte yandan konteynerlerin alev alev yanışı sırasında bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip spikerliğe soyundu. Olayı baştan sona kadar anlatan vatandaş, "Mızrak caminin orada bina patladı. Yeni yapılan inşaatın yanı arkadaşlar. Binada şuanda yangın var, büyük bir patlama oldu ve hala patlamalar devam ediyor gördüğünüz gibi" diyerek olayları anlatmaya çalıştı. Görüntü çekmeye devam eden vatandaş, kayıttan çıkmayıp diğer vatandaşlara da, 'İtfaiyeyi arayın, çağırdınız mı itfaiyeyi?" diye seslendi.

Başka bir vatandaş ise yangındaki patlamaları arkadaşıyla yorumladı. İkili yangının doğal gaz ya da tüpten kaynaklı olabileceğini söyledi.

Antalya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerler Yangınla Tutuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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