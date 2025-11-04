Haberler

Antalya'da İş Yerine Zarar Veren 10 Kişi Tutuklandı

Antalya'da İş Yerine Zarar Veren 10 Kişi Tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen mala zarar verme olayının ardından 10 şahıs polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da bir iş yerine zarar veren 10 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen 'mala zarar verme' olayıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde K.E.E. isimli şahsın müşteki N.A. isimli şahsa ait iş yerine doğru bir cisim fırlattığı ve akabinde iş yerinde patlama gerçekleştiği güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Yapılan kapsamlı incelemeler ve saha çalışmaları neticesinde, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen 10 şüpheli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişeği, 1 adet bıçak ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

