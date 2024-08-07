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Antalya'da İş Yerine Ait Servis Minibüsü Alev Aldı

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Antalya'da bir iş yerine ait servis minibüsü motor bölümünden aniden alev aldı ve kısa sürede büyük maddi hasar meydana geldi. Yangına vatandaşlar müdahale etse de itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da bir iş yerine ait servis minibüsü aniden alev aldı, kısa sürede minibüste büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Korkuteli yolunda bir iş yerine ait servis minibüsü motor bölümünden bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü sarmaya başladı. Alev alev yanan araç büyük paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken yangına vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etse de alevler aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün alevler içinde kaldığı, dumanların gökyüzüne yükseldiği ve çevredeki vatandaşların yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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