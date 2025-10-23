Haberler

Antalya'da İş Yeri Kurşunlama Olayının Şüphelisi Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayının şüphelisi D.K., JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfekleri ve fişekler ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayının şüphelisi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalarda şüpheliyi yakaladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında olayın şüphelisi D.K., jandarma dedektifleri olaraük bilinen JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm tabanca, 4 adet av tüfeği, 82 adet 9 mm fişek ve 1 adet pala ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
