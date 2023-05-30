Antalya'da iş yeri dolandırıcılığı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine elinde koltuk değneği ve yanındaki kişinin yardımıyla gelen, hastaneden çıktığını ve parası olmadığını söyleyen adam, iş yeri sahibinin yedirdiği yemek ve içirdiği çayın ardından sapasağlam ve yürüyerek ayrıldı. İş yeri sahibi Mahmut Yaşar, şahsa sakat ve ameliyatlı olduğu yardım ettiğini, kameraları izleyince 'Bizim kebap da ölüyü canlandırır' demekten kendisini alamadığını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine elinde koltuk değneği ve yanındaki kişinin yardımıyla gelen, hastaneden çıktığını ve parası olmadığını söyleyen adam, iş yeri sahibinin yedirdiği yemek ve içirdiği çayın ardından sapasağlam ve yürüyerek ayrıldı. İş yeri sahibi Mahmut Yaşar, şahsa sakat ve ameliyatlı olduğu yardım ettiğini, kameraları izleyince 'Bizim kebap da ölüyü canlandırır' demekten kendisini alamadığını söyledi.

İlginç dolandırıcılık olayı Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. İş yerine elinde koltuk değneği ve yanındaki kişinin yardımıyla güçlükle yürüyerek gelen, hastaneden çıktığını ve parası olmadığını söyleyen adama iş yeri sahibi Mahmut Yaşar, isterse karnını doyurabileceğini söyledi. Her iki şahıs da iş yeri sahibinin ikram ettiği kebabı yedikten sonra çaylarını içip, iş yeri sahibine teşekkür ederek ayrıldı. Şahısların ayrılmalarının ardından bir süre şahısların arkasından bakan iş yeri sahibi, şahısların iş yeri çalışanından sigara istemesi ve yürüyüşlerinin değişmesi üzerine güvenlik kameralarını izleyince nasıl bir oyuna geldiğini anladı.

İş yerinin güvenlik kamerasında, 2 şahsın kaldırımda yürüyüp sohbet ederek geldiği, yolun karşısına geçerken birisinin maske takıp engelli gibi yürümeye başladığı, iş yerine girince işi iyice ileri götürüp yanındaki kişiye yaslanarak yürümeye başladığı, yemeği yedikten sonra da yine sohbet ederek uzaklaştığını gördü.

Hasta ve engelli olduğunu düşünüp yemek ikram etti

İş yerine saat 13.00 sıralarında 2 kişinin geldiğini belirten Mahmut Yaşar, "Şahıslar hastaneden geldiklerini, paralarının olmadığını söyledi. Biz de yardımcı olmak için yemek söyledik. Yemeklerini yedikten sonra kalktılar, teşekkür ettiler, 'Allah razı olsun' dediler. Şahısların gelişiyle gidişi arasında farklılık hissedince güvenlik kamerasını açıp izledim. İş yerinin önüne kadar güzel bir şekilde gelen şahıslar, dükkana girerken mağdur gibi rol yapmaya başlıyordu. İşi duygusallığa getirip işlerini gördükten sonra adamlar adeta bedava yedik içtik dercesine hareketle uzaklaşıp gittiler. Benim düştüğüm yanılgıya diğer esnaflarımızın, vatandaşlarımızın düşmesini istemem. Bu tür insanlar yüzünden gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığı konusunda şüpheye düşüyoruz. Kime yardım edip etmeyeceğimizi bilemiyoruz. Bu tür insanlara karşı dikkatli olalım, oyunlarını bozalım" dedi. - ANTALYA