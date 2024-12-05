Üye Girişi
Haberler
Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Antalya'da İntihar Tehditine Kız Arkadaşından Müdahale

Antalya'da İntihar Tehditine Kız Arkadaşından Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, sorunları bulunan bir genç üst geçitte intihar teşebbüsünde bulundu. Kız arkadaşının olaya müdahale etmesiyle eyleminden vazgeçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da kız arkadaşı ile sorunları bulunan bir kişi, üst geçide çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Genç, olay yerine gelen sevgilisinin kendisini affettiğini söylemesi üzerine eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 21.45 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin B. (35) isimli gencin üst geçidin korkuluklarını aştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için işlek olan ana caddede trafik uzun süre tek şeritten sağlanırken, itfaiye ekipleri atlama yatağı açtı. İtfaiye ve polis ekipleri genci eyleminden vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Bir süre sonra gencin kız arkadaşı olay yerine gelerek kendisiyle konuşmaya başladı. Kız arkadaşının kendisini affettiğini belirtmesi üzerine Metin B. eyleminden vazgeçerek güvenli bölgeye geçti. Polis ekipleri ile birlikte üst geçitten inen Metin B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çöpten toplanıyor, Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
img

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı
img

Juventus'u milyonlarca eurodan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.