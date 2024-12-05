Antalya'da İntihar Tehditine Kız Arkadaşından Müdahale

Antalya'da kız arkadaşı ile sorunları bulunan bir kişi, üst geçide çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Genç, olay yerine gelen sevgilisinin kendisini affettiğini söylemesi üzerine eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 21.45 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin B. (35) isimli gencin üst geçidin korkuluklarını aştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için işlek olan ana caddede trafik uzun süre tek şeritten sağlanırken, itfaiye ekipleri atlama yatağı açtı. İtfaiye ve polis ekipleri genci eyleminden vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Bir süre sonra gencin kız arkadaşı olay yerine gelerek kendisiyle konuşmaya başladı. Kız arkadaşının kendisini affettiğini belirtmesi üzerine Metin B. eyleminden vazgeçerek güvenli bölgeye geçti. Polis ekipleri ile birlikte üst geçitten inen Metin B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA