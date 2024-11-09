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Antalya'da İntihar Girişimi: Genç Kadın Çatıdan İndirildi

Antalya'da İntihar Girişimi: Genç Kadın Çatıdan İndirildi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkan 28 yaşındaki Y.Ç. paniğe sebep oldu. İtfaiye ve polis ekiplerinin çabalarının ardından kadın, ailesinin yardımıyla ikna edilerek indirildi.

Antalya'da inşaat halindeki binanın çatısına çıkan genç kadın paniğe neden oldu. Ekiplere ve ailesine ecel terleri döktüren kadın, 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Emrah Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında 3 katlı inşaatı devam eden boş bir binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Y.Ç. isimli kadının binanın çatısında tehlikeli hareketler yaptığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süre ikna etmeye çalıştılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, çatıda tehlikeli hareketler yapan kadını ikna etmek için 1 saat boyunca çaba sarf etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de genç kadının atlama ihtimaline karşı şişme yatak ile tedbir aldı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonuç vermeyince olay yerine genç kadının ailesi geldi. Boş inşaatın çatısına çıkan aile üyeleri bir süre sonra Y.Ç.'yi ikan etti. Genç kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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